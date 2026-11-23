Российский форвард казанского УНИКСа Михаил Беленицкий сравнил тренировочный процесс под руководством нынешнего главного тренера Милана Каракаша и его предшественника Велимира Перасовича.

— В чем различия между Велимиром Перасовичем и Миланом Каракашем?

— В чём-то они похожи. Основное отличие, наверное, именно в тренировочном процессе – сейчас меньше долгих нагрузочных тренировок, а больше тактического плана, мы больше разбираем. Но в целом они схожи. Всё-таки Милан пять лет провёл с Перасовичем и поэтому переносит его опыт, — приводит слова Беленицкого пресс-служба УНИКСа.

Напомним, Перасович возглавлял УНИКС на протяжении пяти лет (2021-2026).