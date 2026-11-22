Бывший разыгрывающий НБА Расселл Уэстбрук с иронией отреагировал на свою статистику, которую он демонстрировал в мае 2021 года в составе «Вашингтон Уизардс». Баскетболист поделился скриншотом с показателями на своей странице в социальных сетях.

В тот месяц Уэстбрук в среднем набирал 26,2 очка, делал 16,4 передачи и собирал 15,8 подбора за игру. Увидев эти цифры в воспоминаниях, спортсмен был искренне удивлён.

«Это всплыло в моих фотографиях сегодня утром. Это просто перебор. Это значит, что тебе нужно было… вообще-то ладно, неважно, дайте мне отвезти детей в школу. И ещё: всем доброе утро», — написал Уэстбрук.