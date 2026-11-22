Российский форвард казанского УНИКСа Михаил Беленицкий рассказал, как на игре команды отражается отсутствие ветерана Алексея Шведа.

— Сказывается ли отсутствие Алексея Шведа?

— На самом деле сильно, потому что Лёша – опытный игрок. Наверное, именно от этого моментами страдает наша игра, нам не хватает организации, холодной головы и опыта. Уверен, с возвращением Алексея всё это у нас наладится и будет даже лучше, — приводит слова Беленицкого пресс-служба УНИКСа.

Напомним, Швед получил трещину в кисти 26 сентября в стартовом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Бетсити Пармой» (88:97). В той встрече он провёл на площадке 18 минут 54 секунды, набрал восемь очков, сделал три подбора и семь передач, а также совершил один перехват. Его коэффициент эффективности составил «+16».