Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин оценил перспективы «Портленд Трэйл Блэйзерс» в нынешнем сезоне НБА, отметив потенциал команды при условии возвращения травмированного разыгрывающего Джа Моранта.

«На самом деле не стоит забывать о Джа. До травмы он играл очень хорошо, и команда тоже показывала отличный баскетбол. Они и сейчас хорошо играют, хотя и потерпели несколько поражений. Думаю, Джа вернётся в ближайшую неделю или две. Когда он на площадке, они действительно