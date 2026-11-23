Деджонте Мюррей, вероятно, больше не сыграет за «Нью-Орлеан» — журналист

Защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Деджонте Мюррей, запросивший обмен из клуба НБА, с тех пор ни разу не появлялся на домашней арене команды «Смути Кинг-центр». Об этом сообщает журналист The Times-Picayune Род Уокер.

По оценке журналиста, баскетболист практически наверняка больше не выйдет на площадку в форме «Пеликанс».

Кроме того, по информации Уокера, «Нью-Орлеан» ведёт постоянные переговоры с «Финикс Санз» относительно возможного обмена защитника. При этом интерес со стороны других клубов остаётся ограниченным, а руководство «Пеликанс» не намерено торопиться с заключением сделки.

Напомним, 13 ноября «Нью-Орлеан» официально подтвердил, что представители Мюррэя обратились к клубу с просьбой об обмене. В нынешнем сезоне защитник провёл девять матчей, на