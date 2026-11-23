43-летний бывший американский баскетболист Амаре Стадемайр, шестикратный участник Матча звёзд НБА, официально принял присягу и стал сотрудником полицейского управления школ округа Майами-Дейд (США).

«На протяжении 18 лет я носил майку со своим именем на спине. Сегодня я надел форму, которая олицетворяет доверие моего сообщества. Я горжусь тем, что принял присягу в качестве сотрудника полицейского управления школ округа Майами-Дейд. Обеспечение безопасности наших учеников, преподавателей и школьного сообщества — ответственность, к которой я отношусь очень серьёзно», — написал Стадемайр на своей странице в социальных сетях.