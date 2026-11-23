В «Лейкерс» рассказали о состоянии Остина Ривза после четырёх пропущенных матчей

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик рассказал о состоянии защитника Остина Ривза, который пропустил четыре последних матча команды в регулярном чемпионате НБА из-за повреждения левой пятки.

22 ноября баскетболист принял полноценное участие в командной тренировке, однако занятие проходило без контактных игровых упражнений.

«Он прогрессирует каждый день. Специалисты отлично справляются с подбором наиболее удобных стелек и обуви, пытаясь найти подходящее сочетание», — приводит слова Редика журналист ESPN