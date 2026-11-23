Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич посоветовал своему одноклубнику Остину Ривзу не торопиться с возвращением на площадку после повреждения левой пятки. При этом баскетболист вспомнил собственную травму, полученную во время выступлений за «Даллас Маверикс».

«В 2024 году у меня был ушиб пятки, после которого я получил растяжение икроножной мышцы, что в конечном итоге привело к моему обмену из «Далласа» в «Лейкерс». Мы не хотим, чтобы ты оказался в подобной ситуации. Мы рассчитываем на долгую перспективу. Не торопись возвращаться. У нас 13 побед при трёх поражениях, и мы справи