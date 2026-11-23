Джереми Грант выбыл минимум на две недели из-за травмы в матче с «Голден Стэйт»

Форвард «Мемфис Гриззлиз» Джереми Грант пропустит как минимум две недели из-за повреждения левой икроножной мышцы. Об этом сообщил инсайдер Бретт Сигел на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, у баскетболиста диагностировано растяжение первой степени.

Грант получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз» (126:98), состоявшемся 20 ноября. Форвард провёл на площадке лишь пять минут, набрав три очка, после чего досрочно завершил встречу.