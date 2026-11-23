Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо сравнялся с четырёхкратным чемпионом НБА Леброном Джеймсом по количеству трипл-даблов в регулярных чемпионатах за клуб из Флориды.

В матче с «Оклахома-Сити Тандер», состоявшемся 23 ноября и завершившемся победой «Майами» со счётом 123:113, Адебайо набрал 24 очка, сделал 15 подборов и отдал 12 результативных передач. Кроме того, на счету баскетболиста два перехвата и три блок-шота.