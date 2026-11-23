Эксперт обратил внимание на необычную статистику игрового времени Егора Дёмина в НБА
Защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин ни разу в нынешнем регулярном чемпионате НБА не находился на площадке одновременно с Майкелом Брауном-младшим, Дэнни Вульфом и Дэйроном Шарпом. На необычную статистику обратил внимание баскетбольный обозреватель Билли Рейнхардт в соцсети X.
По информации журналиста, за первые 15 матчей сезона тренерский штаб «Бруклина» ни разу не использовал сочетание всех четырёх баскетболистов.
При этом четвёрка из Дёмина, Нолана Траоре, Вульфа и Шарпа провела вместе лишь две минуты.
Рейнхардт считает, что главный тренер «Нетс» Жорди Фернандес дол