Эксперт обратил внимание на необычную статистику игрового времени Егора Дёмина в НБА

Защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин ни разу в нынешнем регулярном чемпионате НБА не находился на площадке одновременно с Майкелом Брауном-младшим, Дэнни Вульфом и Дэйроном Шарпом. На необычную статистику обратил внимание баскетбольный обозреватель Билли Рейнхардт в соцсети X.

По информации журналиста, за первые 15 матчей сезона тренерский штаб «Бруклина» ни разу не использовал сочетание всех четырёх баскетболистов.

При этом четвёрка из Дёмина, Нолана Траоре, Вульфа и Шарпа провела вместе лишь две минуты.

Рейнхардт считает, что главный тренер «Нетс» Жорди Фернандес дол