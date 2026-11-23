Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт высоко оценил профессиональные качества наставника «Майами Хит» Эрика Споэльстры, назвав его образцом тренерской работы в НБА.

«Для меня он — эталон тренерской работы в НБА. Он может тренировать любую команду, любого игрока. Здесь у него было много разных команд, находившихся на разных уровнях, и множество игроков, к которым ему приходилось подстраиваться. И он делает это очень быстро», — приводит слова Дэйгнолта журналист ClutchPoints Захари Вайнбергер в соцсети X.

Напомним, Споэльстра возглавляет «Майами» с 2008 года. Под его руководством команда дважды