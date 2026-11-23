«Филадельфия» повторила редкое достижение «Голден Стэйт» и «Лейкерс» в НБА

«Филадельфия Сиксерс» стала третьей командой НБА с сезона-1997/1998, выигравшей первые 12 матчей регулярного чемпионата с напряжёнными концовками.

Как сообщает официальный сайт НБА, ранее подобного добивались только «Голден Стэйт Уорриорз» в сезоне-2015/2016 и «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-2025/2026. «Уорриорз» выиграли первые 14 таких встреч, а «Лейкерс» — 13.

12-ю победу «Филадельфия» одержала 21 ноября, обыграв «Милуоки Бакс» со счётом 132:129.