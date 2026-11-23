В ночь на 23 ноября состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты встреч в ночь на 23 ноября:

«Майами Хит» — «Оклахома-Сити Тандер» — 123:113.

«Вашингтон Уизардс» — «Орландо Мэджик» — 116:96.

«Юта Джаз» — «Даллас Маверикс» — 114:116.

«Чикаго Буллз» — «Денвер Наггетс» — 145:151 ОТ.

«Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс» — 113:106.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Бостон Селтикс» — 88:87.