Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин ответил на критику со стороны бывшего баскетболиста НБА Эдди Джонсона, с которым ранее вступил в публичную перепалку из-за своей результативности.

«Есть люди, которые сравнивают себя в молодости со мной нынешним. Это забавно. О многом говорит. Некоторые начинают хвастаться своими достижениями, но если я в ответ перечислю свои, окажусь задирой. В этом мягкотелом мире, в котором мы живём, люди говорят: «О, он к кому-то придирается».

Люди будут говорить то, что хотят. Если у меня есть время, я обычно отвечаю один раз, а затем позволяю им разговаривать со своим микрофоном или ноутбуком. А в случае Эдди Джонсона — с тем, кто за него печатает. Ведь мы знаем, что сам он не умеет пользоваться такими вещами.

Если вы заметили, в подобных спорах никогда не участвуют по-настоящему великие игроки. И победители тоже никогда не спорят. Это всегда неудачники и те парни, которым так и не удалось ничего толком добиться. Так что пусть спорят», — сказал Грин после матча с «Бостон Селтикс» (88:87), соответствующее видео опубликовал журналист ESPN Энтони Слэйтер в соцсети X.

Ранее Джонсон поставил под сомнение индивидуальные достижения четырёхкратного чемпиона НБА, сравнив его с бывшими игроками лиги, которые не попали в Зал славы. В ответ Грин обратился к статистике самого Джонсона и напомнил о своих четырёх чемпионских титулах.