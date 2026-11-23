Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич сыграл роль в приглашении защитника Квентина Граймса в команду минувшим летом. Об этом сообщил журналист и инсайдер НБА Марк Штейн.

По информации источника, Дончич высоко оценил кандидатуру Граймса ещё до того, как руководство «Лейкерс» включило баскетболиста в число приоритетных целей на рынке свободных агентов. Ещё одним сторонником приобретения защитника был главный тренер команды Джей Джей Редик.

Напомним, летом 2026 года Граймс подписал с «Лейкерс» четырёхлетний контракт на $ 60 млн с опцией игрока. Ранее он выступал вместе с Дончичем за «Даллас Маверикс» в первой половине сезона-2024/2025.

В нынешнем чемпионате Граймс установил личный рекорд результативности, набрав 47 очков в матче с «Шарлотт Хорнетс» (118:114 ОТ), состоявшемся 18 ноября.