«В прошлый раз мы выиграли чемпионат». Чет Холмгрен с юмором высказался о своей травме

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен высказался о своём восстановлении после повреждения правого колена, из-за которого он выбыл на продолжительный срок.

«Думаю, скоро смогу постепенно увеличивать нагрузки. Я не переживаю из-за этой травмы. Сейчас не могу прыгать или совершать взрывные движения, но по-прежнему могу заниматься с отягощениями. Чёрт, в прошлый раз, когда я пропустил 8-10 недель, мы выиграли чемпионат», — приводит слова Холмгрена журналист Thunder Wire Клементе Альманса в соцсети X.

Напомним, в конце октября у баскетболиста диагностировали небольшой разрыв связки надколенника правого колена. После проведённой процедуры клуб объявил, что восстановление займёт от восьми до 10 недель.

В сезоне-2024/2025 Холмгрен пропустил 39 матчей подряд из-за перелома таза, однако вернулся на площадку и помог «Оклахоме» впервые в её истории завоевать чемпионский титул НБА.