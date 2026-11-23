25-летний российский профессиональный баскетболист Александр Чадов, играющий на позиции тяжёлого форварда, на правах аренды из московского ЦСКА перешёл в «Енисей», о чём сообщила пресс-служба красноярского клуба.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027.

Александр родился в Ижевске, но баскетболом начал заниматься в Нижнем Новгороде в СДЮСШОР №7. С 2019 по 2025 год выступал в составе клуба «Нижний Новгород».

Чадов в сезоне-2025/2026 провёл 33 матча в Единой лиге ВТБ (4,0 очка, 2,6 подбора за 9,8 минуты), а в нынешнем сезоне сыграл четыре матча за армейцев (5,5 очка, 2,5 подбора). Вместе с армейцами стал чемпионом Winline Basket Cup и Единой лиги сезона-2025/2026.