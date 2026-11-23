Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич прокомментировал арендное соглашение с чемпионом лиги и форвардом ЦСКА Александром Чадовым, который присоединился к красноярцам до конца сезона-2026/2027.

«Чадов – это именно тот игрок, который нам нужен. В ЦСКА ему было сложно полностью раскрыть свой потенциал из-за высокой конкуренции. Сейчас ему нужно вернуться на свой лучший уровень. Нам нужен был игрок именно такого профиля, поэтому принять решение о его подписании было совсем не сложно. Я очень рад, что он присоединился к нашей команде», — приводит слова Арсича пресс-служба коллектива.