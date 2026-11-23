30-летний звёздный атакующий защитник Донован Митчелл, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс», высказался о критиках завершившего карьеру в возрасте 38 лет разыгрывающего Расселла Уэстбрука.

«Не умеем ценить величие. Мы не ценили Расса в его последние годы до сих пор… Мы забыли, что он в среднем набирал 28 очков, делал 15 подборов и 16 передач в течение месяца. Это одна из тех вещей, которая показывает, что мы живём в таком негативном пространстве. Ненавижу это», — приводит слова Митчелла Hoopshype.

Расселл выступал в НБА с 2008 по 2026 год. Большую часть карьеры провёл в «Оклахома-Сити Тандер», где в 2017-м получил звание MVP регулярки.