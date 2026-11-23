В Кубке России по баскетболу завершились первые игры стадии 1/8 финала между командами из разных уголков страны. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей турнира под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ).

Первые матчи 1/8 финала Кубка России:

ЦСКА-2 — «Динамо» Грозный — 84:74;

«Купол-Родники» — «Химки» — 92:87;

«Металлург» — «Новосибирск» — 70:88;

«Динамо» Уфа — «Челбаскет» — 96:103;

«Югра» — «Темп-СУМЗ» — 79:82.

В четвертьфинале уже ждут своих соперников клубы Единой лиги ВТБ — МБА, «Динамо» Владивосток и «Самара».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московская МБА.