В ЦСКА сделали заявление после ухода чемпиона Единой лиги в «Енисей» на правах аренды

Команда Единой лиги ВТБ ЦСКА отреагировала на уход форварда и чемпиона лиги Александра Чадова в аренду в «Енисей».

«Форвард нашей команды Александр Чадов будет выступать за красноярский «Енисей» до окончания нынешнего сезона на правах аренды…

Перспективный баскетболист подписал трёхлетний контракт с ЦСКА летом 2025-го. В минувшем сезоне Чадов провел 40 матчей в красно-синей форме со средними показателями 4,3 очка и 2,4 подбора за 10,0 минуты. В нынешнем сезоне он принял участие в четырёх играх, набирая 5,5 очка и делая 2,5 подбора за 9,6 минуты.

Желаем Александру заслужить доверие тренерского штаба красноярской команды, получить необходимую практику и игровой ритм, стать одним из лидеров «Енисея» и вернуться в ЦСКА на новом уровне мастерства и уверенности», — говорится в заявлении команды.