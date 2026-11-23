Четырёхкратный чемпион НБА Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз») оценил форму Клэя Томпсона («Майами Хит») в сезоне-2026/2027.

«Думаю, то, как Клэй начал сезон, абсолютно невероятно. Плохо стартовал в первых трёх-четырёх играх, но с тех пор он просто в огне. Клэй достиг отметки в 50+ забитых трёхочковых за 13 игр в этом году. Это самый быстрый показатель в его карьере, примерно на пять-девять трёхочковых быстрее. Видеть его броски невероятно. Видеть, как он играет, невероятно. Дух, с которым он играет. Я не видел, чтобы Клэй играл с таким духом, наверное, с 2019 года.

Эмоции, которые он привносит в игры, — это прекрасно, и он играет хорошо. И, кстати, он — ключевая часть этого перелома, который произошёл у «Майами» за последние пару недель, начиная с того победного броска в Лос-Анджелесе, и с тех пор это просто покатилось как снежный ком. И покатилось в отличном направлении, так что, надеюсь, он сможет это продолжить.

Знаете, вы задаёте себе вопрос: «Выглядят ли «Хит» опасными?» И что я скажу: они выглядят действительно хорошо. Я всё ещё беспокоюсь о глубине этой команды, но, чувак, было прекрасно смотреть, как Клэй «убивает». «Убивает» так, как он «убивал», — сказал Грин в видео на своём YouTube-канале.