Пресс-служба команды Единой лиги ЦСКА выложила видеообзор с центрального матча тура, который прошёл 22 ноября 2026 года в Москве, с казанским УНИКСом, где армейцы одержали победу в овертайме со счётом 100:94.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Эта победа над УНИКСом стала для ЦСКА 11-й в нынешнем сезоне. Действующий чемпион также является единственным клубом, который не потерпел ни одного поражения.

Лучшим игроком матча стал американский разыгрывающий защитник ЦСКА Мело Тримбл — 21 очко и три подбора при коэффициенте эффективности «+12».

Казанские баскетболисты в 11 матчах одержали восемь побед при трёх поражениях.