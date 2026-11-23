Единая лига ВТБ раскрыла символическую пятёрку по итогам прошедшей игровой недели с 16 по 22 ноября. В список лучших игроков недели вошли представители пяти разных клубов.

Фото: Единая лига ВТБ

Ален Хаджибегович, «Локомотив-Кубань».

Крис Клемонс, «Уралмаш».

Джален Рейнольдс, УНИКС.

Андрей Саврасов, «Самара».

Ливио Жан-Шарль, ЦСКА.

После 11 матчей регулярного чемпионата таблицу возглавляет действующий чемпион ЦСКА. Армейцы являются единственным клубом в новом сезоне не потерпевшим поражений. На втором месте находится «Локомотив-Кубань» — девять матчей и одно поражение в 10 играх. УНИКС — третий (восемь побед и три поражения).