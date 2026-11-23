Кириленко отреагировал на решение ФИБА-Европа не допускать российские команды к турнирам

Прославленный российский баскетболист и президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал решение ФИБА-Европа сохранить запреты на участие российских команд в европейских турнирах под эгидой Международной федерации баскетбола.

«В заявлении ФИБА-Европа не было ничего нового. Это было вполне ожидаемое решение перед заседанием центрального бюро ФИБА в декабре в Швейцарии. Мы не прекращаем общение по всем направлениям сотрудничества. Осталось совсем немного ждать. Запасёмся терпением и продолжаем работать.

Ближайшие наши мероприятия — Всероссийская конференция тренеров в Москве и турнир в рамках «Тихий! Баскетбол», — приводит слова Кириленнко ТАСС.