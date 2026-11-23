Клэй Томпсон рассказал, как играл в GTA 6 и нашёл свою квартиру в виртуальном Майами
Защитник «Майами Хит», четырёхкратный чемпион НБА Клэй Томпсон поделился впечатлениями от недавно вышедшей видеоигры GTA 6.
«Я был законопослушным гражданином. Мне нравится, что в новой части тебя вознаграждают за меньшее количество насилия», — приводит слова Томпсона Heat Central в соцсети X.
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Баскетболист отметил, что прошёл миссию с подводным погружением и успел проехать в виртуальном Вайс-Сити мимо здания, в котором находится его квартира в реальном Майами.
Напомним, релиз GTA 6 состоялся 19 ноября 2026 года. В честь выхода игры «Майами» провёл тематический матч с «Милуоки Бакс» (137:130), представив специальную форму и оформление домашней арены.