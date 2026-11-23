Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин жёстко ответил бывшему баскетболисту ННБА, а ныне эксперту ESPN Кендрику Перкинсу, который ранее раскритиковал его за низкую результативность в отсутствие Стефена Карри.

«Я всё ещё многое умею делать на баскетбольной площадке, Большой Перк. Да, в последнее время я плохо бросаю. Если честно, вообще не так уж много бросаю. Но могу тебе обещать, что моя низкая результативность связана вовсе не с отсутствием мастерства, от которого страдаешь ты. У меня совершенно другая ситуация. И я могу это исправить», — заявил Грин в подкасте The Draymond Green Show.

Ранее Перкинс выразил недовольство тем, что четырёхкратный чемпион НБА не способен набирать даже 10 очков за матч в отсутствие Карри. В качестве примера эксперт привёл собственные выступления за «Бостон Селтикс», когда ему приходилось брать на себя дополнительную ответственность после травм Кевина Гарнетта.

В нынешнем регулярном чемпионате Грин набирает в среднем 3,2 очка за матч — худший показатель в его карьере.