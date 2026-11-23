Президент по баскетбольным операциям «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс высказался о выступлениях команды в регулярном чемпионате НБА сезона-2026/2027.

«Многое меня радует. Думаю, нам ещё предстоит во многом разобраться, чтобы стать лучшей версией самих себя. Обычно я предпочитаю подождать ещё пару недель или месяц, прежде чем всерьёз делать выводы, каков наш настоящий уровень.

При этом считаю, что мы уже показали хороший баскетбол и доказали, на что способны. Многие наши игроки здорово себя проявили, а команда действительно старается выполнять требования тренерского штаба как в нападении, так и в защите», — приводит слова Стивенса журналист CelticsBlog Ноа Далзелл в соцсети X.

На момент высказывания Стивенса «Бостон» одержал 11 побед в 15 матчах нынешнего регулярного чемпионата, занимая второе место в Восточной конференции.