«Сыграли на «мужика». Ватутин — о победе ЦСКА над УНИКСом в овертайме

Президент команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал победу над УНИКСом в овертайме со счётом (100:94).

«Огромное спасибо всем зрителям и особенно нашим болельщикам. Думаю, все остались довольны, команды подарили запоминающуюся игру с непредсказуемой развязкой. УНИКС провёл отличный матч и был достоин победы, доминировал во многих компонентах, играл с невероятным желанием. Можно даже сказать, что победу мы где-то украли, но сделали это, очередной раз продемонстрировав выдающиеся волю к победе и характер.

Как говорится, сыграли «на мужика». Команда и тренерский штаб могут собой гордиться, боролись и верили в себя до конца», — приводит слова Ватутина ТАСС.

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