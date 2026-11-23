Форвард команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Никита Курбанов после матча с УНИКСом (100:94 ОТ) прокомментировал решение ФИБА-Европа сохранить в силе отстранение команд из России и Беларуси от международных турниров.

— Накануне ФИБА-Европа объявила о сохранении нашего статуса: мы по‑прежнему отстранены от международных соревнований.

— Очень жаль. Будем ждать другого статуса. Меня, конечно, эта новость не удивила, потому что давно мы находимся в таком положении. Тем не менее сейчас всё уже быстро меняется, поэтому мы все надеемся, что у наших ребят, у сборной будет возможность выступить на международных соревнованиях. И у клубов потом, конечно же, — приводит слова Курбанова «Матч ТВ».