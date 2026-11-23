Форвард команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Никита Курбанов после матча с УНИКСом (100:94 ОТ) ответил, за счёт чего армейцы смогли победить во встрече.

— За счёт чего удалось вырвать эту нелёгкую победу?

— В целом изначально игра складывалась немного не в нашу сторону. Мы не то чтобы долго раскачивались, но не могли никак поймать свой темп. Сейчас встречались две прекрасные команды, которые претендуют на чемпионство. И, в принципе, ожидаемо, что игра была такая сложная, со своими взлётами и небольшими провалами. Мы проявили характер.

В нужный момент хорошо отзащищались и забросили. Понятно, что идеальной нашу игру в этом матче назвать нельзя, но победа есть победа. Когда добиваешься победы в овертайме, то это очень важно для команды в плане воспитания характера. Это не просто победа: она с воспитательным моментом. Важно не сдаваться и верить в партнёров по команде. Такие игры очень полезны, — приводи