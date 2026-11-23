Известный эксперт и обозреватель Эрик Слейтер обратил внимание на статистику российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, связанную с игрой на подборах.

«Игра Дёмина в защите вызывает не меньше, а возможно, даже больше опасений. Ему трудно сдерживать игроков соперника с мячом, а за девять матчей он совершил всего восемь перехватов и поставил один блок-шот. В среднем за 36 минут на площадке россиянин собирает 3,6 подбора. Это 171-й результат среди 175 игроков НБА ростом не менее 201 см, проведших в нынешнем сезоне минимум 100 минут», — говорится в материале Слейтера на Clutch Points.

Cпарринги Егора Дёмина с лучшими игроками НБА: