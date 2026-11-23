«Майами» заработал $ 1,5 млн на GTA 6 всего за четыре с половиной часа
«Майами Хит» выручил $ 1,5 млн от продажи коллекции одежды Vice City, созданной в сотрудничестве с разработчиками игры Grand Theft Auto VI. Такие данные клуб привёл по итогам одного домашнего матча.
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По информации команды, речь идёт о продажах непосредственно на арене «Касейя Центр» с момента открытия дверей в 17:00 до окончания встречи с «Оклахома-Сити Тандер» (123:113) примерно в 21:30. В «Майами» отметили, что общая сумма была бы значительно выше с учётом онлайн-заказов.