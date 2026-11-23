Экс-игрок НБА назвал единственный способ для Карри выиграть ещё один чемпионский титул
Бывший центровой НБА Брендан Хэйвуд высказал мнение, что разыгрывающему «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри стоит последовать примеру Леброна Джеймса и сменить команду, если он хочет побороться ещё за несколько чемпионских титулов.
«Единственный способ для Стефа побороться за титул — поступить как Леброн Джеймс. Сказать: «Похоже, моё время здесь подошло к концу, но я хочу побороться ещё за два-три чемпионства». Если Стеф перейдёт в другую команду, он сможет помочь многим коллективам», — сказал Хейвуд в эфире шоу Gil's Arena.
При этом сам Карри ранее давал понять, что не собирается переходить из клуба в клуб ради новых чемпионских перстней.
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