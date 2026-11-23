Бывший центровой НБА Брендан Хэйвуд высказал мнение, что разыгрывающему «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри стоит последовать примеру Леброна Джеймса и сменить команду, если он хочет побороться ещё за несколько чемпионских титулов.

«Единственный способ для Стефа побороться за титул — поступить как Леброн Джеймс. Сказать: «Похоже, моё время здесь подошло к концу, но я хочу побороться ещё за два-три чемпионства». Если Стеф перейдёт в другую команду, он сможет помочь многим коллективам», — сказал Хейвуд в эфире шоу Gil's Arena.

При этом сам Карри ранее давал понять, что не собирается переходить из клуба в клуб ради новых чемпионских перстней.

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