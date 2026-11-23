Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин признался, что не понимает ажиотажа вокруг видеоигры Grand Theft Auto 6 (GTA 6), ради которой некоторые люди даже берут выходные на работе. При этом баскетболист рассказал, что молодые игроки его команды с большим интересом ждут возможности поиграть в новинку.

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«Я сам не любитель видеоигр. Кажется, последняя часть GTA, в которую я играл, была San Andreas. Молодые ребята в нашей команде с таким нетерпением ждали выхода этой игры. И я ведь не динозавр, я вижу, что происходит вокруг. Все ждут эту игру.

Могу сказать, что уровень ажиотажа просто невероятный. Я не понимаю людей, которые берут отгулы на работе ради видеоигры. Всем поклонникам GTA — респект, огромное уважение и любовь. У каждого свои интересы. Просто это не моё, поэтому я этого не понимаю», — сказал Грин в своём подкасте.