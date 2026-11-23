«Иногда я просто сажусь рядом и молчу». Редик — о лидерстве Дончича в «Лейкерс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высоко оценил роль звёздного словенского разыгрывающего Луки Дончича в организации командных обсуждений во время тайм-аутов.

«В последнее время я иногда подхожу туда пораньше, чтобы просто посидеть. И я ничего не говорю. Они решают проблемы в режиме реального времени. Мы это поощряем, и ребята отлично с этим справляются», — приводит слова Редика журналист Джози Кампос на своей странице в социальной сети Х.

Отметим, ранее Дончич установил уникальное достижение в НБА. Он стал первым игроком в истории лиги, которому удалось набрать не менее 550 очков, сделать 100 подборов и отдать 100 результативных передач за первые 15 личных матчей регулярного чемпионата.