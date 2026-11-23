Член Зала славы баскетбола Кевин Гарнетт высказал мнение, что в будущем клубы НБА могут отказаться от гарантированных контрактов и начнут платить игрокам только за проведённые матчи. Гарнетт также предположил, что серьёзные изменения в лиге начнутся после ухода из неё Леброна Джеймса, Кевина Дюранта и Стефена Карри.

«Те же парни, которые говорят, что хотят играть 65 матчей, не понимают, что выплаты за сезон из 82 игр будут пропорционально сокращены. Вы не получите столько же денег, сколько получали бы за 82 матча. А вскоре из-за того, что так много игроков используют управление нагрузкой, я предвижу появление негарантированных контрактов. Я буду платить вам за те матчи, в которых вы играете. К этому всё и идёт.

Говорю совершенно серьёзно: когда Леброн, Дюрант и Стефен Карри покинут лигу, НБА станет совершенно другой. Я смотрю на нынешний стиль игры и вижу, что больше нет борьбы один на один. Никто не может защищаться, потому что никто не тренируется для этого. Игроки выкладываются максимум на одно-два усилия за эпизод. У них просто нет выносливости, чтобы совершать второе и третье усилие», — сказал Гарнетт в эфире шоу The KG And Stephen A.