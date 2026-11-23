Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин встретился с дизайнером Жанис Паркер в шоуруме Custom Collaborative, где они обсудили интерес баскетболиста к моде и дизайну. Паркер также показала россиянину некоторые новые расцветки из последней коллекции бренда Fourcees. Фотографией с игроком она поделилась на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Жанис Паркер

«Было очень приятно пообщаться с Егором из «Бруклин Нетс» в шоуруме Custom Collaborative о его любви к моде и дизайну. Он также получил эксклюзивную возможность одним из первых увидеть некоторые новые цветовые решения из последней коллекции Fourcees. Он, как и я, любит фактурные материалы», — написала Паркер.

«Возможно, Егору интереснее стать моделью на подиуме, чем совершенствовать навыки ведения мяча и проходов к кольцу», — пошутил автор фанатского аккаунта Jeri Tsai в социальной сети X.