Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв заявил, что команда получит выходные дни во время паузы в чемпионате на матчи сборных. Ранее функционер заявлял, что в случае неудачной игры с ЦСКА баскетболисты могут лишиться отдыха.

«Да, дадим выходные. Заслужили. Будет четыре выходных. Если бы победили, тогда пять-шесть. Наши игроки – молодцы. Достойно бились. Три четверти выигрывали, на четвёртую и овертайм не хватило сил. Есть над чем работать, но это только начало сезона. Всё впереди», — приводит слова Богачёва «БИЗНЕС Online».

Богачёв также отметил, что команда играла в составе из девяти человек. По его словам, не успели набрать форму после болезни Дмитрий Узинский и Евгений Бабурин.