Член Зала славы баскетбола Шакил О'Нил рассказал, почему не соглашается на некоторые рекламные предложения, даже если они предполагают крупные выплаты. Бывший центровой признался, что следует совету отчима, который с детства учил его не поступаться собственными принципами ради денег.

«Мой отец всегда говорил мне: «Не продавай душу за деньги». Я не могу брать ваши деньги. Просто не могу этого сделать», — сказал Шакил в подкасте Free Range with Von Miller.

Ранее бывший игрок НБА Анферни Хардуэй назвал условие, при котором О'Нил мог превзойти Леброна Джеймса.

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