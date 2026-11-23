Журналист и обозреватель Эрик Слэйтер обратил внимание на статистику российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, связанную с игрой в обороне.

«По данным Cleaning the Glass, доля подборов соперника после собственных промахов на 5,2 процентного пункта выше, когда россиянин находится на площадке. Это худший показатель среди всех баскетболистов «Бруклина» и восьмой худший среди 72 защитников НБА, сыгравших более 200 минут. Кроме того, разница в оборонительном рейтинге команды с Дёминым на площадке и без него составляет +6,6 очка на 100 владений. Это третий худший результат среди игроков «Бруклина», — говорится в материале Слэйтера на Clutch Points.