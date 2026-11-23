Защитник «Майами Хит» Дэвион Митчелл связал улучшения своих снайперских навыков с ежедневным трудом, который он выполняет ещё со времён колледжа.

«Я начал работать над этим ещё в колледже и до сих пор каждый день упорно отрабатываю этот навык. Считаю, что нужно просто верить в свою работу. Сейчас у меня больше возможностей для подбора и броска, особенно когда взаимодействую с теми парнями, с которыми мы играем. Ветераны, умные ребята, которые входят в «краску» и облегчают мне задачу. Я просто бросаю с уверенностью и верю в то, что делаю», — приводит слова Митчелла аккаунт Heat Culture HQ в социальной сети Х.