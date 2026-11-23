Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала рейтинги недавнего матча регулярного чемпионата между московским ЦСКА и казанским УНИКСом. Игра состоялась 22 ноября в Москве и завершилась победой армейцев в овертайме со счётом 100:94 (ОТ).

«Матч ЦСКА — УНИКС собрал максимальное количество зрителей у экранов в этом сезоне. Совпало максимальное количество факторов, над которыми потрудились игроки, клубы и лига — баскетбол высокого класса, заряженная атмосфера на арене, удобное время в выходной день и отличное качество ТВ-картинки», — написала Корстин на своей странице в социальных сетях.