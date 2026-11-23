Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра заявил, что агрессивный стиль игры форварда Янниса Адетокунбо оказывает положительное влияние на центрового Бэма Адебайо.

«С Адетокунбо у обоих парней менталитет силовой борьбы. Я думаю, что-то из того, как играет Яннис, передаётся Бэму. Я считаю, он стал более решительным, когда оказывается в зоне трёхсекундной. Он действует гораздо агрессивнее. Просто пытается забить сверху вместо того, чтобы выкручиваться. Они оба должны чувствовать, покидая игру, эту силовую борьбу, из-за которой им приходится прикладывать лёд. Если они этого не делают, значит, мы не максимизировали их жестокость», — приводит слова Споэльстры аккаунт Heat Central в социальной сети Х.