Бывший форвард «Денвер Наггетс» Кармело Энтони заявил, что руководство клуба намеренно отдало 15-й игровой номер Николe Йокичу, чтобы переписать историю франшизы и умалить его собственный вклад.

«Я вижу 15-й номер «Денвера» и думаю: «Какого черта происходит?» Теперь я начинаю думать, что это тот нарратив, который они продвигают. Зачем унижать, предлагая это? Неуважение в том, что ты предлагаешь это, показало мне, что ты хочешь стереть всё, что было до этого. Вы говорите мне «к чёрту» на глазах у всего мира. Я никогда не говорил о вас ничего плохого, а вы освистывали меня. Вы освистывали меня, когда я набирал 40. Вы освистывали меня, когда я набирал 50. Вы всё ещё освистывали меня после игры с 50 очками.

В чём логика? Вы даже не знаете, почему освистываете. Вы освистываете, потому что думаете, что это недовольный спортсмен, который не хочет быть здесь. Вы ставите Йокича в центр всего этого. Он не знает, что, чёрт возьми, происходит. Он мог носить его, потому что хотел отдать дань уважения. Но я верю, что они дали ему 15-й номер, чтобы попытаться стереть то, что сделал я. Потому что теперь, когда ты думаешь о 15-м номере в Денвер