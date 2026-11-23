Форвард «Самары» Дмитрий Чебуркин ответил на вопрос, насколько его команда, делающая ставку на российских баскетболистов, конкурентоспособна в Единой лиге ВТБ.

— В матче «Зенитом» с ЦСКА 20-летний зенитовец Евстафьев попал в армейское кольцо со своей половины площадки, и комментаторы трансляции восторженно призвали: «Давайте играть нашими российскими игроками! Пускайте, пожалуйста, играть молодых!» В «Самаре» такой пример перед глазами: в составе — одни россияне, причём на долю молодых приходится почти 50%. Насколько «Самара» объективно конкурентоспособна в лиге?

— Скажем так: если из клубов убрать легионеров и оставить только российских игроков, то мы будем не самыми слабыми. Но если честно, у меня всегда было такое мнение: у кого больше денег, тот и выигрывает. Да, кое-кто делает ставку на российских игроков. Например, МБА. Она неплохо смотрится в лиге. Но одним лишь российским составом зайти в первую шестерку Единой лиги ВТБ практически невозможно, — приводит слова Чебуркина издание «Обозрение».