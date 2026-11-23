44-летний трёхкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд высоко оценил игру защитника «Майами Хит» Дэвиона Митчелла, назвав его идеальным разыгрывающим для команды.

«Вы видели, как он успокоил эту команду в нападении, что позволило Яннису продолжать быть динамичным, но также открыло возможности для Бэма и Клэя, потому что разыгрывающий — это дирижёр… В том матче у Дэвиона было 17 передач, мой максимум был 16… и в том же матче у Янниса было 37 очков, а у Бэма — 37.

Такое не случалось со времён Леброна Джеймса и того парня Уэйда. Вы говорите о парне, который пришёл, когда «Хит» думали: «Нам может понадобиться ещё один разыгрывающий». Теперь они такие: «Нет-нет-нет, у нас всё отлично». Я сказал Бэму: «Эй, когда Яннис уходит с площадки — теперь ты первый вариант в атаке», — приводит слова Уэйда аккаунт The HEAT Realm в социальной сети Х.