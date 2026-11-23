«Нужно было время, чтобы понять философию тренера». Чебуркин — о старте сезона в «Самаре»

Форвард «Самары» Дмитрий Чебуркин рассказал, насколько тяжело команде было войти в новый сезон без должной сыгранности, учитывая кадровые изменения и приход нового главного тренера Милоша Павичевича.

— В новом сезоне команда серьёзно обновилась — новый тренер, короткая ротация, ставка на российских игроков. Насколько тяжело было войти в сезон без сыгранности?

— Основные ребята остались с прошлого сезона, поэтому, я думаю, в вопросе сыгранности было проще. Но трудности возникли с приходом нового тренера. Нужно было время, чтобы осознать его философию, понять, как он видит игру, как хочет использовать нас для реализации своего тактического плана и распределения ролей на площадке. В общем, надо «притереться», — приводит слова Чебуркина издание «Обозрение».