Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч высказался об оборонительных действиях на паркете разыгрывающего Ламело Болла, отметив его возросший вклад в командные действия.

«Возможно, именно поэтому сейчас у него не так хорошо идёт бросок: он тратит огромное количество сил на игру в защите. Своевременные перехваты, важные действия, физическая борьба, игровое мышление. Он действительно освоился с выполнением наших установок и теперь хорошо следует плану на игру. Я просто в восторге от того, что он делает», – приводит слова Финча The Star Tribune.

В нынешнем сезоне НБА «Миннесота» занимает третье место в Западной конференции. В активе подопечных Финча 12 побед в 17 матчах.